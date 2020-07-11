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На Донбассе - 17 обстрелов за сутки, погиб военный, еще трое ранены

На Донбассе - 17 обстрелов за сутки, погиб военный, еще трое ранены

За минувшие сутки, 10 июля,  пророссийские вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще трое получили ранения. 

Об этом сообщили в  пресс-штабе Операции Объединенных сил.

Боевики применили запрещены минского договоренностями минометы 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. 

Наемники РФ стреляли вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого, Хутора Свободный, Новотошковского, Новолуганского и Катериновки.

Также оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Авдеевки, Невельского, Лебединского.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки были уничтожены трое и ранены еще три оккупанта.

Напомним, в пятницу двое военных пострадали во время  минометного обстрела у Новолуганского .

Еще один боец получил огнестрельное осколочное ранение в результате  обстрела Авдеевки.

Агентство Телевидения Новости

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