«Реал» не подпускает «Барселону» и приближается к завоеванию золотых медалей

Всё ближе развязка в борьбе за чемпионство в испанской Ла Лиге

В 35-м туре чемпионата Испании «Барселона» взяла верх 1:0 над «Эспаньолом», на что мадридский «Реал» ответил победой 2:0 над «Алавесом».

За «Реал» в первом тайме с пенальти забил Карим Бензема, во втором с игры – Марко Асенсио.

За три тура до финиша испанского чемпионата у «Реала» 80 очков, у «Барселоны» - 76. «Реал» может оформить чемпионство уже в ближайшем туре.





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