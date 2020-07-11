Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:36
Просмотров: 78

23-летний хоккеист умер после утренней пробежки

23-летний хоккеист умер после утренней пробежки

Хоккеист вышел на пробежку. Сначала почувствовал недомогание. Затем впал в кому и скончался.

В российской хоккейной команде "Южный Урал" (Орск) случилась трагедия. Умер 23-летний хоккеист этой команды Павел Крутий.

Как сообщает Sport24, утром Крутий вместе с остальными игроками "Южного Урала", начавшими предсезонную подготовку, вышел на пробежку, но через некоторое время почувствовал недомогание. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали Павла.  По дороге в больницу он впал в кому. Его сразу же поместили в реанимационное отделение больниці в Орске, где врачи боролись за его жизнь. Однако спустя некоторое время Павел скончался.

Причины смерти будут выясняться. Предположительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 