23-летний хоккеист умер после утренней пробежки

Хоккеист вышел на пробежку. Сначала почувствовал недомогание. Затем впал в кому и скончался.

В российской хоккейной команде "Южный Урал" (Орск) случилась трагедия. Умер 23-летний хоккеист этой команды Павел Крутий.

Как сообщает Sport24, утром Крутий вместе с остальными игроками "Южного Урала", начавшими предсезонную подготовку, вышел на пробежку, но через некоторое время почувствовал недомогание. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали Павла. По дороге в больницу он впал в кому. Его сразу же поместили в реанимационное отделение больниці в Орске, где врачи боролись за его жизнь. Однако спустя некоторое время Павел скончался.

Причины смерти будут выясняться. Предположительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

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