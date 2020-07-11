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Потрясающе. Победный гол прямым ударом с углового

Потрясающе. Победный гол прямым ударом с углового

По истечении 90 минут матча счет был ничейным – 1:1. Как только пошла первая компенсированная минута был забит супергол.

Гол прямым ударом с углового, решивший судьбу матча, был забит в 31-м туре чемпионата Португалии по футболу в поединке между «Риу Аве» из Вила-ду-Конди и «Портимоненси» из Портимана.

Отличился в компенсированное время «сухим листом» Филипе Агусто. Судя по тому, как он праздновал гол (спрятал мяч под футболку и поднял руки к нему), его семья ожидает рождения ребенка.

Филипе Агусто, таким образом» принес «Риу Аве» победу 2:1, а вместе с ней очень важные три очки в борьбе за 5-е место, которое позволит играть в еврокубках.

Чемпионство же уже в следующем туре может оформить «Порто», опережающий за три тура до финиша ближайшего преследователя – лиссабонскую «Бенфику» на 8 очков.


Агентство Телевидения Новости

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