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Под Харьковом медики вернули к жизни мужчину, который утонул во время купания на водохранилище

Под Харьковом медики вернули к жизни мужчину, который утонул во время купания на водохранилище

Сегодня, 11 июля, на Печенежском водохранилище медики спасли жизнь 41-летнему харьковчанину, который утонул во время купания.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в 15:21 в службу «103» поступил вызов на Печенежское водохранилище по поводу утопления человека.

Прибывшие на место происшествия медики установили мужчине диагноз: Аспирационная асфиксия из-за утопления.

Бригада медиков «скорой» во главе с фельдшером сразу начала проводить реанимационные мероприятия и спасли пострадавшего. Затем его госпитализировали в ближайшее реанимационное отделение.

В связи с этим медики предостерегают жителей Харьковщины от нарушения правил поведения на воде и напоминают об осторожности во время водного отдыха.

Напомним, с начала года на водоемах Харьковщины погибло уже 14 человек, среди них - 4 детей.

Агентство Телевидения Новости

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