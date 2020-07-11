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В Минздраве назвали украинские препараты, которые проходят клинические испытания в лечении COVID-19

В Минздраве назвали украинские препараты, которые проходят клинические испытания в лечении COVID-19

Министерство здравоохранения проводит клинические испытания четырех украинских препаратов в лечении пациентов с коронавирусом . Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге  в субботу. 

Речь идет о Амизон МАКС, Амиксин IC, Биовен, Корвитин.

"Некоторые клинические испытания находятся на завершающей стадии. После получения результатов будут сделаны выводы о возможности использования препаратов в лечении коронавирусной болезни", - цитирует министра пресс служба МОЗ.

Также Степанов сообщил, что министерство отслеживает информацию о разработке вакцин против коронавируса в мире. 

" Компания AstraZeneca заявила о планах ее изготовления. Было создано альянс между четырьмя странами - Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Сделано предварительный заказ вакцины. Украина также обратилась к этим странам с просьбой, чтобы в случае появления вакцины, наша страна была в приоритете по ее получения ", - рассказал он. 

Ранее Степанов сообщил, что  Минздрав намерен закупить препарат против Эболы для лечения COVID-19 - ремдесивир. 

В конце июня Минздрав расширило  перечень лекарственных средств в протоколе лечения коронавируса . В частности, туда решили внести дексаметазон.

Агентство Телевидения Новости

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