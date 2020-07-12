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Гол украинца Руслана Малиновского мог принести победу "Аталанте" над "Ювентусом"

Гол украинца Руслана Малиновского мог принести победу Аталанте над Ювентусом

В центральном матче 32-го тура итальянской серии "А" встречались туринский "Ювентус" и "Аталанта" из Бергамо. Главніми действующими лицами матча оказались "звездный" португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналдо и украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский.

Сам матч завершился вничью - 2:2. При этом дважды по ходу матча "Аталанта" вела в счете, и дважды "Ювентус" отыгрывался. В первый раз "Аталанту" вывел вперед Дуван Сапата, на что "Ювентус" ответил мячом Роналдо с пенальти. Во второй раз - на 80-й минуте встречи, "Аталанта" повела в счете благодаря неотразимому удару Малиновского. Произошло это на 80-й минуте матча. Но, перед самым финальным свистком "Ювентус" вновь заработал 11-метровый, и опять пенальти реализовал Роналдо.

Ниже, в видееобзоре матча, гол Малиновского на 2:35.

В турнирной таблице чемпоината Италии "Ювенус" комфортно чувствует себя на первом месте, имея 76 очков. У ближайшего преследователя - римского "Лацио" - 68. У "Аталанты" - 67.


Агентство Телевидения Новости

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