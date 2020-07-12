Курортный сезон во время карантина: эксперт рассказал, что происходит на пляжах Украины

Пляжи на популярных украинских курортах не соответствуют требованиям безопасности и карантинным правилам. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов.

"Мы были в Одессе и Херсонской области, и пляжей я не нашел. Пляж имеет определенное оформление, заградительные буи, квалифицированных спасателей, плавсредства. На Херсонщине вообще ничего нет, там это все продали лет 15-20 назад, там нет спасателей... У меня вопрос: а как вообще готовились к сезону? Там бардак, там нет никакого карантина", - рассказал эксперт.

По словам Несмиянова, за безопасностью на пляжах никто не следит.

"В Херсонской области прихожу я в 8:30 утра - спасателей нет. В 8:45 приезжают спасатели, через некоторое время они свои плавсредства сдают в аренду на "банан". Я говорю: а как ты будешь людей спасать? А он: так она приплывет, если надо. На спасательном посту тоже никого нет, сами пляжи сдали в аренду", – рассказал он.

Также главу "Союза потребителей Украины" возмутила ситуация с лежаками на пляжах:

"В Одессе, по городским правилам, разрешили сдавать в аренду 30% пляжа. Я прихожу - лежаков на 65%, и это, по словам того, кто сдает эти лежаки, а так - минимум 80%".

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения зафиксировало отклонение показателей качества воды на некоторых пляжах по всей Украине. В частности, рекомендуют закрыть пляжи в Киеве, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Напомним, по состоянию на сегодня, 12, июля, в Украине было зарегистрировано 678 заболевших коронавирусом.

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