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Под Киевом закрыли ночной клуб из-за нарушения карантинных мер

Под Киевом закрыли ночной клуб из-за нарушения карантинных мер

Полицейские в Киевской области прекратили деятельность ночного развлекательного заведения в поселке Козин в Обуховском районе из-за нарушения карантинных ограничений.

"Вопреки карантинным ограничениям развлекательное заведение продолжило работу после 22 часов. Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты", — говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

Как видно из фото, речь идет о ночном клубе-ресторане Queen Country Club. Это пригородный комплекс с бассейном считается элитным ночным клубом в Киевской области.

Нарушение работы ночного клуба правоохранители обнаружили во время профилактического рейда.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров, полицейские области проводят проверки субъектов хозяйствования относительно соблюдения ими установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина.

Сотрудники полиции составили два административных протокола в отношении администратора ночного клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении (нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тысяч до 34 тысяч гривен и на должностных лиц — от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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