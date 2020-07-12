Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:19
Просмотров: 53

Шедевральный гол бисиклетой в Первой лиге украинского футбола

Шедевральный гол бисиклетой в Первой лиге украинского футбола

Восхитительное взятие ворот на 1-й минуте матча.

В поединке 23-го тура Первой лиги между двумя претендентами на повышение в классе луцкой “Волынью” и “Ингульцом” из Петрово счет был открыт на 1-й минуте матча.

При этом “Ингулец” провел гол-красавец. Лучший бомбарир команды из Петрово, равно как и всей Первой лиги Ника Ситчинава, забил свой 16-й мяч в сезоне. После флангового навеса Ситчинава продемонстрировал изумительную технику – сумел “сложиться” и пробить в падении через себя.

Как оказалось, столь ранний гол бисиклетой стал вообще единственным в матче. “Ингулец” победил 1:0, набрал 47 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. У “Металлиста 1925” 44 очка и 4-я позиция.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 