«Ты был на акции - уволен!» В харьковском метрополитене после выхода машинистов на акцию начались первые увольнения?

В харьковском метрополитене после выхода машинистов в пятницу, 10 июля, на акцию начались первые увольнения?

По словам близкой родственницы одного из машинистов, которая на условиях анонимности по телефону дала комментарий журналисту АТН ещё в пятницу, были уволены двое путейцев харьковского метро - со словами "Ты был на акции - уволен!"

По словам родственницы работника метро, многие машинисты, которые вчера выступали, - уже "на карандаше" у руководства.

В коллективе метро, как рассказала женщина, нарастает недовольство руководством. Вплоть до требований полной его замены.

Сейчас по службам метрополитена, говорит женщина, проводятся "профилактические беседы" с целью приглушить и "свести на нет" возможную дальнейшую огласку сложившейся ситуации.

Также родственница машиниста подтвердила трехмесячные долги по зарплате перед работниками (в том числе и машинистами), отпуска «за свой счёт» и принудительную агитацию за действующего мэра, Геннадия Кернеса.

Вчера появилась информация в соцсетях, что руководство метрополитена запретило своим работникам любое общение с журналистами.





Агентство Телевидения Новости