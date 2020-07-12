В Харьковской области разыскивают парня, пропавшего больше месяца назад

В Чугуевском районе правоохранители разыскивают пропавшего молодого парня, пропавшего больше месяца назад.

Как сообщили в отделе коммуникации Чугуевского ГУНП в Харьковской области, Валерий Иванович Бойко 2000 года рождения ушел из дома 6 июня и не вернулся.

По данным правоохранителей, с тех пор местонахождение парня неизвестно.

Разыскиваемый ростом 179 см, имеет среднее телосложение, короткие темные волосы и темные глаза.

Правоохранители просят всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении парня, сообщить об этом по телефону 102 или (050) 135-00-68.

Агентство Телевидения Новости