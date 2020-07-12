В Харькове у домовладения семьи сторонников партии Шария произошел конфликт, есть пострадавшие
В Харькове националисты разрисовали ворота домовладения семьи бывших представителей "Партии регионов", ныне их имена связывают с партией Анатолия Шария.
Об этом сообщил командир полка "Азов" и глава центрального штаба "Нацкорпуса" в Харькове Максим Жорин, опубликовав на своей странице в Фейсбук соответствующее видео с места событий.
Как он утверждает, данная семья харьковчан не скрывает своих антиукраинских взглядов.
В ходе акции представители Нацкорпуса нарисовали на воротах дома петуха, а забор раскрасили в цвета российского флага.
На месте в ходе данной акции пострадали двое мужчин.
Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 12 июля в 15:52 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Аральской.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин, 22 и 32 лет, с телесными повреждениями.
Их доставили в больницу.
Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет.
Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.