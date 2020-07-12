В мире количество выздоровевших от COVID-19 достигло 7 миллионов человек

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в мире зафиксировано 12 720 028 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

В сутки: 221 561 человек;

Вылечились: 7 005 950 человек (217 896 за сутки)

Умерли: 561 189 человек (4 980 за сутки);

Крупнейшими эпицентрами распространение коронавирусной инфекции являются:

Соединенные Штаты Америки - 3 247 771 случай (63 198 за сутки);

Бразилия - 1 839 850 случаев (39 023 за сутки);

Индия - 849 522 случая (28 606 за сутки);

Россия - 719 449 случаев (6 586 за сутки);

Перу - 322 710 случаев (3 064 за сутки);

Чили - 312 029 случаев (2 755 за сутки);

Мексика - 295 268 случаев (6 094 за сутки);

Великобритания - 290 504 случая (826 за сутки);

Южно-Африканская Республика - 264 184 случая (4 497 за сутки);

Иран - 255 117 случаев (2 397 за сутки);

Испания - 253 908 случаев (статистика не изменилась).

Украина находится на 33 позиции антирейтинга, между Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами

Отметим, что в Беларуси 64 767 случаев заражений (163 за сутки), в Польше - 37 216 случаев (305 за сутки).

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань был зафиксирован 12 декабря. Ученые сообщили, что источник заболевания находился на местном рынке морепродуктов. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.

Агентство Телевидения Новости