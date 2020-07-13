В Харькове открыли кинотеатры и ограничили работу развлекательных заведений

Кинотеатры возобновили работу, а развлекательные заведения города будут принимать посетителей до 23:00.

Такое решение было принято 10 июля на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе.

В связи с этим комиссия приняла решение о запрете работы развлекательных заведений после 23:00. Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция.

Терехов подчеркнул, что все принятые ранее на комиссии карантинные ограничения также остаются в силе.

Источник: mykharkov.info/

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