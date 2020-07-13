Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной США

Джефф и Маккензи Безос развелись в прошлом году

Состояние Маккензи Безос оценивается в $62,3 млрд. Она сместила с первого места в списке богатейших женщин США дочь основателя торговой сети Walmart Элис Уолтон.

Бывшая жена богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса – Маккензи – стала самой обеспеченной женщиной США. Об этом накануне сообщил журнал Forbes.

Как известно, год назад Маккензи Безос после развода получила 4% акций Amazon. На момент расторжения брака они стоили более $35 млрд. Однако, как указывает Forbes, стоимость акций Amazon резко возросла за время пандемии коронавируса.

Теперь состояние бывшей жены Джеффа Безоса оценивается в $62,3 млрд. Она сместила с первого места в списке богатейших женщин США дочь основателя торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая располагает $57,3 млрд.

Состояние самого Джеффа Безоса составляет к настоящему моменту $188,2 млрд. Ранее на текущей неделе Forbes признал его первым человеком, состояние которого превысило $180 млрд за все время подведения подобной статистики.

Также сообщалось, что цена акций Amazon впервые в истории поднялась выше $3000 за бумагу. Аналитики Wall Street не ожидали такого роста котировок крупнейшего в мире онлайн-ритейлера.

Источник: Новости Ю

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