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За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 612 человек

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 612 человек

По состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждено 54 133 случая COVID-19, за сутки - 612 новых. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни.

Зафиксировано за сутки 15 летальных исходов. Выздоровели 385 человек.

Всего за всё время пандемии в Украине от COVID-19 зарегистрировано 1 398 летальных исходов, 26 503 человека выздоровели.

Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области - 104, Ривненской области - 99, Закарпатской области - 79, г.Киеве - 56.

Агентство Телевидения Новости

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