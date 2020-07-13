Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:36
Просмотров: 74

В Изюме машина вылетела с трассы: четверо пострадавших

В Изюме машина вылетела с трассы: четверо пострадавших

Накануне около 13:00 в Изюме на трассе Киев-Харьков-Довжанский вылетел в кювет автомобиль Suzuki: четыре человека были госпитализированы.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, авария произошла на выезде из Изюма. Травмы в результате ДТП получила 58-летняя женщина, управлявшая автомобилем, и три пассажира авто. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в Изюмскую больницу.

Тест на алкоголь в крови водителя авто дал отрицательный результат. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 