Ушли из дома семейного типа: на Харьковщине разыскивают четырех подростков

Сотрудниками Лозовского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Максима Кучеренко, 17-летнего Виталия Фольтена, 13-летней Карины и 12-летнего Ивана Иващенко. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, несовершеннолетние 12 июля около 21:00 ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района, и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Максима: рост - 162-169 см, худощавого телосложения, волосы каштановые. Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки. Парень имеет порезы на руках, татуировки "крестики-нолики", маленькие татуировки.

Приметы Виталия: рост - 162-169 см, полного телосложения, волосы короткие. На правой руке - палец в гипсе.

Приметы Карины: рост - 152 см, полного телосложения, черные волосы. При себе имела зеленый рюкзак.

Приметы Ивана: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения. На руке имеет следы от повреждения сеткой.

Всех, кому известна информация о местонахождении несовершеннолетних, полиция просит сообщить в Лозовский отдел по телефонам: (05745) 9-00-64 - дежурная часть или «102», 0959441288 и 0669340346 - инспекторы полиции, 0966029870 - опекун Наталья Кивалко.

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