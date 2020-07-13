На Харьковщине подтверждено 27 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса и 43 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2678, из которых 110 человек умерли, 1456 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 4155 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2678 случаев подтверждены;
1292 - опровергнуто;
185 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1918 - Харьков (плюс 24 случая за сутки);
226 - Харьковский район (плюс 1 случай);
65 - Змиевской район;
64 - Чугуевский район;
57 - Дергачевский район;
47 - Первомайский район (плюс 1 случай);
39 - Валковский район;
35 - Боровской район;
33 - Богодуховский район;
29 - Балаклейский район;
25 - Лозовской район;
24 - Волчанский район;
22 - Красноградский район;
21 - Золочевский район;
13 - Нововодолажский район;
10 - Шевченковский район;
8 - Купянский район;
7 - Зачепиловский район;
7 - Великобурлукский район;
7 - Изюмский район (плюс 1 случай);
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.