На Харьковщине подтверждено 27 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса и 43 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2678, из которых 110 человек умерли, 1456 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 4155 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2678 случаев подтверждены;

1292 - опровергнуто;

185 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1918 - Харьков (плюс 24 случая за сутки);

226 - Харьковский район (плюс 1 случай);

65 - Змиевской район;

64 - Чугуевский район;

57 - Дергачевский район;

47 - Первомайский район (плюс 1 случай);

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

29 - Балаклейский район;

25 - Лозовской район;

24 - Волчанский район;

​22 - Красноградский район;

21 - Золочевский район;

13 - Нововодолажский район;

10 - Шевченковский район;

8 - Купянский район;

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район;

7 - Изюмский район (плюс 1 случай);

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Агентство Телевидения Новости