Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:16
Просмотров: 92

В США проведут первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме

В США проведут первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме

Сегодня, 13 июля, в США проведут первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме. Об этом сообщает The New York Times.

Казнен будет 47-летний Даниел Льюис Ли, убивший в 1996 году семью из трех человек. Он входит в число четверых преступников, которые будут казнены в США на федеральном уровне впервые с 2003 года. Все они признаны виновными, в том числе, в убийствах детей. Их казнят в течение июля-августа.

О намерении возобновить федеральные смертные казни администрация лидера США Дональда Трампа заявила еще в 2019 году, однако не были приведены в исполнение из-за решения районного суда, которое позже отменил апелляционный суд.

Генпрокурор Уильям Барр, после решения возобновить смертную казнь на федеральном уровне, поручил Федеральному бюро тюрем составить график четырех казней. Казнь будут проводить с использованием препарата пентобарбитала, который вызывает остановку дыхания. Верховный суд США ободрил его использование как соответствующее восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при смертной казни.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 