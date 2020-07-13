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НБУ советует украинцам не верить кредитам "под 0%"

НБУ советует украинцам не верить кредитам под 0%

Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами «под 0%», поскольку финансовые учреждения не раздают деньги просто так и возможно мошенничество. Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей Национального банка Украины Ольга Лобайчук в эфире телеканала Украина 24.

"Я очень прошу людей не верить «0%». Никто никогда не будет раздавать деньги просто так. Это (банки - ред.) не благотворительная организация, Как бы это скучно не звучало, но, пожалуйста, читайте договоры. У нас есть гражданское законодательство, но я иногда не могу помочь человеку чисто потому, что об этом договорились стороны", - сказала она.

Также начальник управления защиты прав потребителей НБУ отметила, что особенностью кредитов «под 0%» является то, что такая ставка может действовать всего неделю, а после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.

"Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту – 1 702% годовых", - добавила Лобайчук.

Кроме того, она отметила, что сложность ситуации заключается в том, что человек самостоятельно подписал договор на таких условиях и защитить ее права в таком случае сложно, и помочь сможет только суд.

 

Агентство Телевидения Новости

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