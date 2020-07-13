Харьковские правоохранители нагрянули с проверками в развлекательные заведения

В Харькове полицейские провели рейды с целью проверки соблюдения развлекательными заведениями карантинных ограничений и запретов. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по результатам проверок на представителей администрации заведений составлено 12 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ночное время суток с 10 на 11 июля и с 11 на 12 июля в районах города Харькова и области были проведены рейды, в результате которых проверено 149 объектов. Так, 12 июля в 02:05 в ресторане на проспекте Тракторостроителей не была прекращена работа. На летней площадке там продолжали обслуживание клиентов. Аналогичные случаи были зарегистрированы в Киевском, Немышлянская, Основянском и Шевченковском районах Харькова.

По результатам рейдов всего выявлено 27 нарушений.

Агентство Телевидения Новости