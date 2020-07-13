Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:02
Просмотров: 85

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется - Степанов

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется - Степанов

По состоянию на сегодня в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом. За минувшую неделю, в частности, сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба президента.

По словам Степанова, в ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдается определенная стабилизация.

Кроме того, свежую статистику на совещании привел премьер-министр Денис Шмыгаль - за сутки 612 новых случаев, при этом 385 пациентов выздоровели. На данный момент в Украине более 26 тысяч активных больных, а лидируют Львовская (99 новых случаев) и Закарпатская (79 новых случаев) области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах заведений, которые не соблюдают карантин. За последние сутки закрыты 143 развлекательных заведения, в частности ночные клубы и рестораны, на них составили 102 админпротокола.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 