На Донбассе боевики при обстреле убили военного медика, двое бойцов ранены во время эвакуации тела погибшего

На Донбассе в течение суток 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв группу из трех украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела украинского солдата, подорвавшегося ранее на неизвестном взрывном устройстве в районе Зайцево в понедельник.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

По информации штаба ООС, группа военнослужащих в белых касках и соответствующими опознавательными знаками выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина". В результате открытого наемниками огня на поражение военный медик погиб, один военнослужащий ранен, ещё один получил боевое травмирование.

Отмечается, что тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

"Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм", - подчеркивают в штабе.

Как отмечается в утренней сводке, враг во время обстрелов применял запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Авдеевки.

Оккупанты получили адекватный ответ от наших воинов, отметили в штабе Операции Объединенных сил.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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