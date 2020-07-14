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В Харьковской области нашли пропавших подростков

В Харьковской области нашли пропавших подростков

На Харьковщине работники полиции разыскали пропавших подростков, которые вечером 12 июля ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Утром 14 июля работники Лозовского отдела полиции разыскали беглецов в поселке Николаевка: 13-летняя девушка и 12, 14 и 17-летние ребята шли в сторону города Лозовая.

Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было. 

Полицейские передали подростков опекуну и провели с несовершеннолетними профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Решается вопрос о привлечении опекуна к административной ответственности по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, полицейские разыскали 17-летнего жителя Мурафы Краснокутского района, который 3 июля ушел из дома и не вернулся.

По данным полиции, парень находился в городе Купянске. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Беглеца вернули его домой.

Информация внесена в Единый реестр учета Краснокутского отдела полиции. С парнем работники полиции также провели профилактическую беседу.

Агентство Телевидения Новости

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