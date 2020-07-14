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Вокзал, больницы и торговые центры: в Харькове искали взрывчатку на ряде объектов
В Харькове накануне вечером правоохранители искали взрывчатку на ряде объектов.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Согласно информации, 13 июля в 16:25 на электронные адреса Главного Управления Нацполиции в Харьковской области поступили анонимные электронные сообщения о минировании торгово-развлекательных и бизнес-центров, медицинских и учебных заведений, вокзала «Харьков - пассажирский» и других объектов.
На местах работали оперативно-следственные и взрыво-технические группы.
Как указывается, взрывоопасные предметы обнаружены не были.
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