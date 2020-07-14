В Харькове из-за непогоды упало около десятка деревьев.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, по состоянию на 9:00 14 июля в результате сильного ветра было повалено шесть деревьев.

По информации Департамента жилищного хозяйства, все случаи произошли на придомовых территориях.

Сейчас коммунальщики занимаются распилом и вывозом упавших деревьев.

Также в результате непогоды по городу было отломано пять больших веток, добавили в горсовете.

Агентство Телевидения Новости