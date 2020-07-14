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В Харькове из-за непогоды упало около десятка деревьев
В Харькове из-за непогоды упало около десятка деревьев.
Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, по состоянию на 9:00 14 июля в результате сильного ветра было повалено шесть деревьев.
По информации Департамента жилищного хозяйства, все случаи произошли на придомовых территориях.
Сейчас коммунальщики занимаются распилом и вывозом упавших деревьев.
Также в результате непогоды по городу было отломано пять больших веток, добавили в горсовете.
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