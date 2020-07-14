Непогода в Харькове: за ночь выпало полторы месячной нормы осадков

За минувшие сутки по городу выпало от 80 до 150% осадков от месячной нормы, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в ближайшие сутки сильного дождя не будет, но ожидается небольшое понижение температуры.

В среду, 15 июля, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, утром возможен сильный дождь, днем - кратковременный дождь, ветер - 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью - 10-15 градусов тепла, днем - 19-22.

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