В части четырех районов Харькова сутки не будет воды

16 июля с 8:00 до 8:00 17 июля в части Московского, Слободского, Киевского и Основянского районов Харькова будет прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Как пояснили на предприятии, это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Так, водоснабжение будет прекращено в части Московского района, ограниченной ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, пр. Московским, ул. Академика Павлова, ул. Металлиста;

- части Слободского района, ограниченной пр. Московским, ул. Полевой, пер. Золотым, пр. Гагарина, ул. Молочной, пл. Защитников Украины;

- части Киевского района, ограниченной ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, ул. Челюскинцев, ул. Астраханской, ул. Шевченко, ул. Исаевской, ул. Шаляпина, ул. Наринской;

- части Основянского района, ограниченной пр. Московским, пл. Защитников Украины, ул. Молочной, пр. Гагарина, Гимназической набережной.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Также указан телефон для справок: 15-33.

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