Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:00
Просмотров: 79

Впервые в истории: на Полтавщине отменена Сорочинская ярмарка

Впервые в истории: на Полтавщине отменена Сорочинская ярмарка

Организаторы отменили проведение Национальной Сорочинской ярмарки из-за пандемии коронавируса и карантина.

Об этом сообщается на  сайте ярмарки.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью Covid-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", - пояснили такое решение организаторы ярмарки.

Они добавили, что не позволят отдельным лицам, которые начали сбор подписей против проведения ярмарки, повредить имиджу мероприятия с многовековой историей.

Национальная Сорочинская ярмарка - одна из самых известных ярмарок в Украине. 

Она ежегодно проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 