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Трамвай №26 завтра изменит маршрут в районе Журавлевского спуска

Трамвай №26 завтра изменит маршрут в районе Журавлевского спуска

Трамвай №26 завтра, 15 июля, изменит маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как отмечается, движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко, будет запрещено не 14 июля, как планировалось и сообщалось ранее, а с 9:30 до 12:00 15 июля.

В Департаменте инфраструктуры рассказали, что сроки перенесли в связи с невозможностью выполнения работ по кронированию деревьев возле контактной сети трамвая на Журавлевском спуске из-за сильного дождя, который шел в Харькове накануне вечером и сегодня утром.

«Завтра, 15 июля, когда работы смогут выполнить, трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – ст. м. «Киевская», - сказано в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

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