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Ким Кардашьян обеспокоена из-за того, что Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

Ким Кардашьян обеспокоена из-за того, что Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

Известный американский рэпер Канье Уэст, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента США, обеспокоил этими заявлениями всю семью. Согласно данным источников западных СМИ, хоть Ким и поддерживает супруга, но очень беспокоится за него.

В недавнем интервью Forbes Канье Уэст сообщил, что именно бог указал ему, что пришло время баллотироваться на пост президента. Также рэпер рассказал авторитетному изданию о своем опыте борьбы с COVID-19 и психическом здоровье.

По данным источников, Ким и все семейство Кардашьян, беспокоятся о Канье.

Она понимает, что он проходит через это время от времени. Он очень страстный во всем, что делает, и Ким уважает это, но она не всегда соглашается с его действиями

рассказал источник.

Отметим, что в 39 лет у Канье обнаружили биполярное расстройство личности. Многие уверены, что планы на президентство связаны с ухудшением его ментального здоровья.
Источник:  Новости Ю

 

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