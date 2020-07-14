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Нападение на съемочную группу «АТН» в Харькове: полиция открыла уголовное производство

Нападение на съемочную группу «АТН» в Харькове: полиция открыла уголовное производство

Харьковская полиция открыла уголовное производство в связи с нападением на съемочную группу «АТН» в Новобаварском районе, которое произошло сегодня утром.

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта.

Напомним, съемочная группа приехала на улицу Тбилисскую, где накануне произошло убийство ребенка, а затем совершила суицид его мать.

На месте событий, пока журналисты готовились к съемке, к ним подошел агрессивно настроенный мужчина и затеял конфликт. Злоумышленник стал оскорблять журналистов, а затем бросился на них, повредив при этом припаркованный рядом автомобиль.

На место выезжали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что между представителями одного из телеканалов и местным жителем возникла ссора, во время которой оператор съемочной группы обнаружил отсутствие штатива для видеокамеры.

По факту угроз о физической расправе и действий мужчины журналисты «АТН» написали в полицию заявление.

По факту происшествия следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства.

 

Агентство Телевидения Новости

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