Машины глохли, а люди плавали. В Харькове за полдня выпало полторы месячных нормы дождя. Побит рекорд 1881 года

Все, утонул, хочет вылезти, но всё - поплыл. Ой -ой.

Всего несколько часов хорошего ливня - и город превратился в Венецию. Ливневки не выдержали напора стихии, и даже центральные улицы стали напоминать настоящие реки.

Машины местами ехали в воде по капот, некоторые просто глохли.

Стали проспекты Гагарина, Науки, Московский и улицы Сумская и Пушкинская.

Артем, водитель

Наверное, полколеса точно было. Чуть больше даже полколеса. Троллейбусы стояли на мосту, что в одну сторону, там, штук 15, шо во вторую.

Владислав, водитель

Ну, в основном Московский проспект, где-то номера 64, напротив дома 87-го. Вот там очень сложно проехать было. Достигала именно того уровня, что можно заглохнуть.

Виталий говорит, что едва сам не утонул в районе Южного вокзала: вода уже начала достигать двигателя, и машина едва не стала посреди огромной лужи.

Виталий, водитель

Вчера в полдесятого на ж\д вокзале плыли машины, бордюры были полностью не видны, полностью было все затоплено. Двое «жигулей» остановились, задымились там, остановились.

Уже утром у метро «Студенческая», у автомобилей, которые владельцы накануне оставили на обочине, едва было видно крышу, а люди фактически переплывали дорожки.

А вот человек идет - не то, что по колено в воде, а по просто по бедро.

Непогода местами разрушила дороги, тротуары, а мостик в овраге на Гвардейцев-Широнинцев вообще смыло.

В то время как городские власти хвалятся тем, что службы отработали четко, соцсети завалены недовольными комментариями горожан: пишут, что если бы часть тех миллионов, выделяемых на парки и фонтаны, пошла на налаживание ливневых канализаций - такого бедствия на дорогах не было.

Ливнівки треба чистити, а не бабло пиляти. Тоді і потопу не буде.

Зато які у нас парки та піаніно на вулицях стоять! Ну, не догодиш ... !!!

Юрий, водитель

Большой дождь, месячная норма выпала - поэтому ливневки не справляются.

В низинных местах Харькова в результате сильного ливня начало подтапливать дворы частных домов, на помощь люди вызвали спасателей.

Благодаря спецтехнике, говорит Игорь Лупандин, удалось откачать около 3000 м3 воды. Вызовы все еще поступают, поэтому работы в этом направлении продолжаются.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Це, в першу чергу, були такі райони як Київський район, це Немишлянський район, Новобаварський район, Індустріальний район, ну, й інші райони, де залучалась як наша техніка, також і обладнання. Всього у нас працювало 9 одиниць техніки і 27 чоловік особового складу.

Ситуация для Харькова не типичная, говорят синоптики: осадки побили все возможные рекорды абсолютного суточного максимума осадков за весь период наблюдений.

По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра Евгении Ляшенко, превышен показатель июля 1881 года, тогда осадков выпало 83 мм.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра (по телефону)

Выпало 90-115 миллиметров осадков надзвичайних, в частности, в Харькове 90 мм выпало - это составляет 150% месячной нормы, в Слобожанском, где выпало 115 мм - это 190% месячной нормы. Ну и по остальной территории области выпало от 15 до 51 мм.

Гроза наделала беды в области: обесточены 50 подстанций в четырех районах — это Коломакский, Змиевской, Красноградский и Первомайский районы. Всего было обесточено 15 населенных пунктов – ночные отключения, сообщили в ХОГА, были точечные и непродолжительные.

Кроме того, из-за сильного ветра в городе упало около десятка деревьев и отломились пять крупных веток.

Агентство Телевидения Новости