Крупные предприятия Харьковщины за полгода заплатили более 3 млрд гривен ЕСВ

В 1 полугодии 2020 года крупные плательщики Харьковщины уплатили 3 298 млн. грн. единого социального взноса.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как рассказала начальник управления Галина Феденко, индикативный показатель был выполнен на 114,8 %.

Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 425 млн. грн.

Как отметили в налоговой службе, наблюдается увеличение поступлений ЕСВ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 100 млн. грн. (на 3,1%).

В частности, в июне текущего года от крупного бизнеса поступило 545 млн. грн. единого социального взноса, что на 33,2 млн. грн. (на 6%) превышает уплату в предыдущем месяце.

Агентство Телевидения Новости