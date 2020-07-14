Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:19
Просмотров: 37

Крупные предприятия Харьковщины за полгода заплатили более 3 млрд гривен ЕСВ

Крупные предприятия Харьковщины за полгода заплатили более 3 млрд гривен ЕСВ

В 1 полугодии 2020 года крупные плательщики Харьковщины уплатили 3 298 млн. грн. единого социального взноса.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.  

Как рассказала начальник управления Галина Феденко, индикативный показатель был выполнен на 114,8 %.

Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 425 млн. грн.

Как отметили в налоговой службе, наблюдается увеличение поступлений ЕСВ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 100 млн. грн. (на 3,1%).

В частности, в июне текущего года от крупного бизнеса поступило 545 млн. грн. единого социального взноса, что на 33,2 млн. грн. (на 6%) превышает уплату в предыдущем месяце.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 