Миллионные переплаты при долгах по зарплатам. В Харькове продолжается реконструкция зон отдыха

Парки Молодежный, Зеленый Гай, скверы Металлист, Холодногорский, Стрелка, Харьковская набережная. Несмотря на пандемию, дефицит в обеспечении медицинской и коммунальной сферы и долги по зарплатам в КП, сотни миллионов гривен в этом году из городского бюджета будут потрачены на реконструкцию зон отдыха.

В мэрии давно заметили: новые лавочки, в отличие от дырявых труб, - железный аргумент на выборах. Они запланированы на осень текущего года.

Евгений Лисичкин, Харьковский антикоррупционный центр

Майже всі сквери та парки знаходяться не в центрі міста, а саме в микрорайонах, у жилих кварталах, щоб під час передвиборчої кампанії міська влада приїджала, відкривала парки, як ми зазвичай бачимо перерізання стрічок

Масштабная реконструкция местными жителями ожидаемо воспринимается с воодушевлением. О том, что ремонт они спонсируют сами как налогоплательщики, мало кто задумывается, не говоря уже о контроле расходов средств.

Галина

Мы были против того, чтоб там выгуливались собаки. Там постоянно было грязно, нечистоты вот эти все и дети - тут же. Поэтому вот то, что сейчас делают, — мы относимся с уважением и положительно.

Алина

Я очень хорошо отношусь к построению парка, потому что до этого, я не знаю, конечно, что нас ожидает, но до этого было немножко опасно гулять с ребенком. Эти камни постоянные под ногами, то есть ни песка - ничего нет, поэтому я очень хорошо отношусь.

Между тем, говорит аналитик Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин, чиновники и приближенные к ним предприниматели - а тендеры на реконструкции выигрывают известные фавориты - получают от ремонтов не только политические, но и финансовые бонусы. Причем от объекта к объекту аппетиты растут, несмотря на то, что заказчиком выступает один и тот же городской департамент.

Так, на реконструкции небольшого Холодногорского сквера, на который решили потратить 43 млн грн., удалось переплатить несколько миллионов гривен - здесь закупили 44 урны почти по 4 тысячи гривен, в то время как на ХТЗ купили практически такие же, но меньше, чем по тысяче. Вдвое переплатили за тротуарную плитку, хотя могли бы сэкономить почти 1 миллион.

А еще заказали 11 деревьев за 15 тысяч, хотя для других объектов насаждения стоили от 500 до 5000 гривен.

Кстати, последняя цифра, говорят антикоррупционеры, - цена треметрового клена по киевским ценам, но для харьковчан даже 15000 за дерево - не максимум. По данным Прозорро, для сквера «Стрелка» их купили более, чем за 21 000 за штуку.

Евгений Лисичкин, Харьковский антикоррупционный центр

Зараз неважко порівнювати, тому що є кошторис різних парків - й в одному районі, й в іншому, й бачимо неспівпадіння по цінам. На всіх майже конструкціях можна знайти позиції, де переплачують не просто на 10%, а де набігає на 500 тисяч, на 1 мільйон гривень

Причем, отмечают антикоррупционеры, переплачивают чиновники не только на скверах. Очередная реконструкция набережной от Кузнечной до Подольского переулка влетела в копейку налогоплательщикам во время ремонтных работ за 33 миллиона гривен - здесь почти вдвое переплатили за щебень, бордюры и декоративное ограждение.

Агентство Телевидения Новости