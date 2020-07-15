Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 15 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:45 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Родниковая, 9, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк) до 20:00 15.07.20 г.

Немышлянский район:

пер. Оршанский (п/с) до 20:00 15.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Марьинская, 22 до 20:00 15.07.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 183 (стояк), ул. Черноморская, 5 (п. №1) до 20:00 15.07.20 г.

Холодногорский район:

пер. Куряжанский (п/с), ул. Баррикадная (п/с), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 15.07.20 г.

Шевченковский район:

пр. Независимости (Правды), ул. Ахсарова, 3, 5, 7, 11, пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9), 46-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 48-а (стояк), 68-б (п. №4) до 20:00 15.07.20 г.; пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 10 (п. №1) до 20:00 16.07.20 г.

Агентство Телевидения Новости