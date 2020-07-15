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На Харьковщине главврача задержали на получении взятки от призвника

На Харьковщине главврача задержали на получении взятки от призвника

На Харьковщине главного врача одного из медицинских учреждений разоблачили на взятке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, женщина требовала неправомерную выгоду в размере 12 000 гривен и 700 долларов США за выдачу медицинского заключения о непригодности призывника к военной службе.

Уголовное производство по данному факту открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что парень 1997 года рождения получил повестку в военный комиссариат. 11 июня он прибыл в больницу для медицинского осмотра, где прием призывников к военной службе проводила лично главный врач учреждения. 

Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила парню, что может помочь решить вопрос о непрохождении им военной службы за вознаграждение в сумме 12 000 гривен и 700 долларов США.

Деньги злоумышленница получала двумя траншами.

14 июля правоохранители задокументировали факт получения женщиной второго транша в размере 700 долларов США. 

Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости

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