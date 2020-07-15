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"Металлисст 1925" потерпел поражение, пропустив гол на 1-й минуте матча

Металлисст 1925 потерпел поражение, пропустив гол на 1-й минуте матча

24-й тур в Первой лиге украинского футбола начался с поединка в Харькове между "Металлистом 1925" и "Авангардом" из Краматорска.

На 1-й минуте этого матча футболист "Авангарда" Владислав Нехтий открыл счет. Этот гол оказался единственным.

"Металлист 1925" проиграл - 0:1.

Следует также отметить, что с 40-й минуты харьковская команда играла в меньшинстве. Красную карточку за фол последней надежды получил Максим Цвиренко.


Агентство Телевидения Новости

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