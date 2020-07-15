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МОЗ: карантин в Украине продолжат еще на месяц, но изменят условия

МОЗ: карантин в Украине продолжат еще на месяц, но изменят условия

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.

Ранее источник издания сообщал, что на следующей неделе Кабинет министров рассмотрит решение о продлении карантина в Украине на месяц.

 

Агентство Телевидения Новости

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