В Украине за сутки выявили 836 случаев COVID-19, на Харьковщине - новый антирекорд заболеваемости

В Украине за сутки зафиксировали 836 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«15 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 55607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1427 летальных, 28131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев. Всего проведено 827 157 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 977 пациентов», - сказано в сообщении ведомства.

По данным системы мониторинга, опубликованной на сайте СНБО, на Харьковщине за сутки COVID-19 зафиксировали у 64 человек, 1508 пациентов уже выздоровели, 111 — скончались.

Статистика заболеваемости по регионам Украины следующая:

Винницкая область - 2194 случая;

Волынская область - 3117 случаев;

Днепропетровская область - 1155 случаев;

Донецкая область - 767 случаев;

Житомирская область - 1550 случаев;

Закарпатская область - 4112 случаев;

Запорожская область - 631 случай;

Ивано-Франковская область - 3178 случаев;

Кировоградская область - 674 случая;

г. Киев - 6497 случаев;

Киевская область - 3128 случаев;

Львовская область - 7425 случаев;

Луганская область - 97 случаев;

Николаевская область - 494 случая;

Одесская область - 2314 случаев;

Полтавская область - 337 случаев;

Ровенская область - 4782 случая;

Сумская область - 346 случаев;

Тернопольская область - 2292 случая;

Харьковская область - 2787 случаев;

Херсонская область - 205 случаев;

Хмельницкая область - 922 случая;

Черновицкая область - 5208 случаев;

Черкасская область - 771 случай;

Черниговская область - 624 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июля 2020 в Центр поступило 1101 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 104 132 сообщения о подозрении на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости