В Украине ФОПам не отменили бумажную книгу учета доходов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2524 о работе электронного кабинета и упрощения работы физлиц-предпринимателей. Документ поддержали 257 парламентариев.

Закон предусматривает совершенствование работы электронного кабинета налогоплательщика, упрощение налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота.

Отныне копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, автоматически отображаются в электронном кабинете.

Законом предусмотрено, что в электронном кабинете должны содержаться данные о сумме и даты согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом.

Законом упрощается механизм доведения налогоплательщиком отсутствии его вины за технического сбоя в работе электронного кабинета, в частности отменяется необходимость подтверждения техническим администратором и / или методологом факта технического сбоя, методологических или технических ошибок.

Отменяется требование обязательной регистрации книги учета доходов и расходов, а также отменяется обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

В первом чтении предлагалось установить, что налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. При рассмотрении во втором чтении соответствующую правку поставили на подтверждение, однако его поддержали только 206 депутатов.

Напомним, на заседании 1 апреля Кабинет Министров разрешил ФОПам не вести книгу учета доходов / расходов во время карантина, если ее ведения должно было начаться после установления карантина.

В то же время в ГНС отмечали, что в течение трех месяцев со дня прекращения карантина ФОПы должны подать в контролирующие органы заполненную книгу, включает доходы / расходы, осуществленные за период карантина.

Агентство Телевидения Новости