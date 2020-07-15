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В Харьковской и Сумской областях объявлено штормовое предупреждение

В Харьковской и Сумской областях объявлено штормовое предупреждение

В Харьковской и Сумской областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС В Харьковской области со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По информации синоптиков, 15 июля на Сумщине и Харьковщине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью - значительные дожди (I уровень опасности (желтый).

Сегодня, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.

 

Агентство Телевидения Новости

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