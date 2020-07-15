В селе на Харьковщине найдены останки мужчины

14 июля в селе Яворское Пришибского сельского совета Балаклейского района Харьковской области были обнаружены человеческие останки.

Об этом сообщили в Балаклейском отделе полиции ГУНП в Харьковской области.

Как было установлено, умерший - мужчина.

Рядом с его останками была найдена одежда – камуфляжные сапоги, брюки серого цвета, две футболки зеленого цвета, два свитера зеленого цвета, кожаный пиджак черного цвета, кожаная куртка черного цвета, черная шапка-ушанка и крестик из серебра.

Обнаруженные останки направлены на экспертизу, личность мужчины правоохранители устанавливают.

Указанный факт внесен в Журнал единого учета происшествий, решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости