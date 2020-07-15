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В Чехии столкнулись два поезда: погиб машинист, десятки пострадавших

В Чехии столкнулись два поезда: погиб машинист, десятки пострадавших

В Чехии недалеко от городка Чески Брод под Прагой столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате происшествия один человек погиб и более 30 пострадали.

Об этом сообщает Aktualne.

Как сообщается, пассажирский поезд CityElefant врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял на пути. В пассажирском поезде было от 100 до 120 человек. Он сошел с рельсов после удара. В результате столкновения погиб машинист этого поезда.

Еще 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир - легкие ранения. Среди раненых 8 несовершеннолетних.

По предварительной информации, причиной аварии был технический сбой.

Напомним, неделю назад в Чехии снова столкнулись два пассажирских поезда, тогда было известно как минимум о двух погибших и около 30 раненых.

 

Агентство Телевидения Новости

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