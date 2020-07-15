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Под Харьковом женщина во время конфликта ударила ножом мужа своей сестры

Под Харьковом женщина во время конфликта ударила ножом мужа своей сестры

На Харьковщине полицейские задержали женщину, которая едва не убила своего знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 июля в полицию поступило сообщение из Змиевской больницы о доставке 36-летнего мужчины с ножевым ранением живота.

Правоохранители установили, что к происшествию причастна 32-летняя жительница села Боровая Змиевского района.

Полицейские установили, что в тот день злоумышленница находилась в гостях у своей сестры и ее мужа. Компания употребляла спиртные напитки, в ходе чего между супругами возникла ссора. В конфликт вмешалась 32-летняя сестра женщины, которая вдруг схватила со стола кухонный нож и ударила им потерпевшего в область брюшной полости.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения, следственные действия продолжаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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