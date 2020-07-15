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В Украине 25 октября пройдут местные выборы

В Украине 25 октября пройдут местные выборы

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. За соответствующее постановление № 3809 проголосовали 326 нардепов.

"Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы на воскресенье, 25 октября 2020 года", - говорится в тексте постановления.

В документе отмечается, что выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах  Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся.

А их проведение будет возможным лишь в случае:

вывода всех НВФ, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ; восстановление полного контроля Украины за государственной границей Украины;

разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины;

восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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