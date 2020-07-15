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Бенефис Малиновского в матче "Аталанта" - "Брешиа". Гол и две результативные передачи

Бенефис Малиновского в матче Аталанта - Брешиа. Гол и две результативные передачи

Украинский футболист Руслан Малиновский был признан лучшим игроком матча 33-го тура итальянской Серии "А" между "Аталантой" из Бергамо и "Брешией".

"Аталанта" одержала победу с теннисным счетом 6:2. При этом Малиновский отличился голом-красавцем и двумя результативными передачами.

У "Аталанты" теперь 70 очков, и, как минимум на сутки, "Аталанта" поднялась в чемпионате Италии на 2-е место.

Ниже, в видеообзоре матча "Аталанта" - "Брешиа" гол Малиновского, забитый в привычном для Руслана стиле - дальним мощным ударом, на 1:52.


Агентство Телевидения Новости

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