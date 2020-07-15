Харьковский горсовет подал в суд на депутата за выступление на сессии

Харьковский горсовет подал в суд на своего депутата Игоря Черняка.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Подручные Кернеса подали на меня в суд!

За выступление на сессии горсовета»,- написал он, также опубликовав на странице фото самого искового заявления.

Как указывается в документе, истцы требуют опровержения недостоверной, по их мнению, информации о застройке участка на проспекте Победы, 69-а.

Ранее на сессии в своем выступлении депутат заявил, что городские власти планируют незаконно отдать частной компании под застройку гектар земли на проспекте Победы, 69а.

Согласно документам горсовета, на этом участке расположены некие нежилые помещения.

«Помните ту историю, когда на место привезли пару киосков, оставили их там, потом убрали, а потом получили землю под застройку.

Дерибанить землю - можно. Лепить левые документы - можно. Забивать на интересы харьковчан - можно. Говорить об этом на сессии - нельзя! Красота. И на все это тратятся бюджетные, то есть наши с Вами деньги!», - написал он.

Как отметил Черняк, это первый случай в Харькове, когда департамент горсовета подает в суд на действующего депутата горсовета за выступление на сессии.

Также депутат призвал всех неравнодушных прийти и поддержать его в суде.

Судебное слушание состоится в Московском райсуде Харькова 29 июля в 9-00.

Агентство Телевидения Новости